Benfica - Fenerbahçe ne zaman hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçı saat kaçta!

Fenerbahçe sezonun ilk resmi müsabakasında Portekiz temsilcisi Benfica'nın rakibi oluyor. Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turuna çıkacak olan sarı-lacivertli ekip Ali Koç ve Cocu'nun gelişi ile birlikte yeni bir hava yakaladı. Zorlu Portekiz deplasmanına konuk olacak olan temsilcimiz avantajlı skorla dönmek istiyor. Peki Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sarı lacivertli takım rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak tur kapısını aralamak istiyor. Daha önce Avrupa Ligi yarı final maçında rakibine kaybeden Fenerbahçe'de, tek hedef rakibi elemek ve bir üst tura yükselmek. Benfica - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Benfica - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte yayın kanalı ve saati ile ilgili tüm bilgiler...

Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı 7 Ağustos Salı akşamı oynanacak. Mücadele 22:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.