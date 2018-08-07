Cesedi gömülü bulunan bakkal, odunla dövülerek öldürülmüş

Suruç'ta Mızar Caddesi üzerinde bakkal dükkanı işleten Mehmet Yalçın, geçen Cuma günü iş yerini kapattıktan sonra eve gitmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı Bülent Y.'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Bülent Y., emniyetteki sorgusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Kayıp Mehmet Yalçın'ın evine giden Bülent Y., bakkalın ailesine üzüntüsünü dile getirip teselli verdi. 3 gün kendisinden haber alınamayan kayıp bakkal Yalçın'ın bulunması için Şanlıurfa'daki özel cinayet büro dedektifleri görevlendirilerek Suruç'a çağrıldı.