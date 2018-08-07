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Cesedi gömülü bulunan bakkal, odunla dövülerek öldürülmüş

'nın Suruç ilçesinde götürüldüğü evde öldürülen ve cesedi odunluğa gömülerek, üzerine beton dökülüp fayans döşenen 4 çocuk babası bakkal Mehmet Yalçın (31) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Bülent Y. ile Mehmet S., mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, Yalçın'ı, 30 bin liralık borcu yüzünden döverek öldürdüklerini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 15:03
Cesedi gömülü bulunan bakkal, odunla dövülerek öldürülmüş

Suruç'ta Mızar Caddesi üzerinde bakkal dükkanı işleten Mehmet Yalçın, geçen Cuma günü iş yerini kapattıktan sonra eve gitmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı Bülent Y.'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Bülent Y., emniyetteki sorgusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Kayıp Mehmet Yalçın'ın evine giden Bülent Y., bakkalın ailesine üzüntüsünü dile getirip teselli verdi. 3 gün kendisinden haber alınamayan kayıp bakkal Yalçın'ın bulunması için 'daki özel cinayet büro dedektifleri görevlendirilerek Suruç'a çağrıldı.

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Cesedi gömülü bulunan bakkal, odunla dövülerek öldürülmüş
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