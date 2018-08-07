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'ta yaşanan dehşet olayla ilgili son dakika gelişmesi

Son dakika haberi... 'ta babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:38

'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı , 2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti. Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi.

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Esenyurt'ta yaşanan dehşet olayla ilgili son dakika gelişmesi
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