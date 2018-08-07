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Genç kadın yaptığı şeyle dehşete düşürdü!

’da bunalıma giren genç kadın, çıktığı inşaat halindeki binanın ikinci katından atlayarak ağır yaralandı. Genç kadının bu yaptığı ise bir vatandaş tarafından yla kaydedildi. Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki S.E.’nin inşaatı devam eden binanın ikinci katına çıktığını gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekibi ile polise bildirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 12:00
Genç kadın yaptığı şeyle dehşete düşürdü!

VATANDAŞLAR HAVADA YAKALAMA ÇALIŞTI

Bu durumu gören vatandaşlar ise genç kadını vazgeçirebilmek için bir süre konuşarak ikna etmeye çalıştı. Genç kadının kararlı olduğunu anlayan vatandaşlar kadının atlayacağı bölgenin altına durarak engellemeye çalıştı. Vatandaşların çabalarını dinlemeyen S.E., 'Hakkınızı helal edin' diyerek kendini boşluğa bıraktı. Bağırma sesleriyle yere düşen genç kadını bazı vatandaşlar havada yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Kum yığınının üzerine düşen genç kadın yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç kadın daha sonra 'ya sevk edildi.

Genç kız "Hakkınızı helal edin" diyerek kendini boşluğa böyle bıraktı


"O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA"

Genç kadının kendisini boşluğa bırakma anı ise bir vatandaş tarafından yla çekildi. Görüntülerde vatandaşların ikna etmeye çalıştığı genç kadın uzun süre "Abi çekilin" diyerek bağırdığı görülüyor.

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Genç kadın yaptığı şeyle dehşete düşürdü!
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