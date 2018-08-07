Genç kadın yaptığı şeyle dehşete düşürdü!

VATANDAŞLAR HAVADA YAKALAMA ÇALIŞTI

Bu durumu gören vatandaşlar ise genç kadını vazgeçirebilmek için bir süre konuşarak ikna etmeye çalıştı. Genç kadının kararlı olduğunu anlayan vatandaşlar kadının atlayacağı bölgenin altına durarak engellemeye çalıştı. Vatandaşların çabalarını dinlemeyen S.E., 'Hakkınızı helal edin' diyerek kendini boşluğa bıraktı. Bağırma sesleriyle yere düşen genç kadını bazı vatandaşlar havada yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Kum yığınının üzerine düşen genç kadın yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç kadın daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Genç kız "Hakkınızı helal edin" diyerek kendini boşluğa böyle bıraktı



"O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA"

Genç kadının kendisini boşluğa bırakma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntülerde vatandaşların ikna etmeye çalıştığı genç kadın uzun süre "Abi çekilin" diyerek bağırdığı görülüyor.