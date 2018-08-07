‘Herkes evde ağladığımı sanıyor’

ATV'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında "Çin Seddi
nerededir" sorusuna iki joker hakkını kullanarak cevap veren Su Ayhan yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
Bilgi Üniversitesi
Ekonomi Bölümü mezunu olan Ayhan, şöyle dedi: "Soruda şaşırtma var mı diye düşündüm. Seyirciye sorarken 'Yüzde 98'i Çin der' diye tahmin ettim ama oran yüzde 51 çıkınca arkadaşımı aradım. Sorunun kolay olduğunun farkında olduğum için arkadaşıma 'Sakın bana kızma Çin Seddi nerede' diye sordum. Cumartesiden beri gündem oldu. İnsanlar utançtan yerin dibine girdiğimi ve evde ağladığımı düşünüyor sanırım ama öyle bir şey yok."
Ayhan 15 bin lira değerindeki 7. soruda elendi.