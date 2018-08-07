İki bin yıllık miğfer bulundu

İstanbul
'da polis, tarihi eser
kaçakçılarına operasyon yaptı. Eserleri yurtdışına kaçırmaya çalışan şüphelilere yönelik takibin ardından Fatih, Bakırköy ve Şişli'de düzenlenen ve Arkeolog Polisler'in de katıldığı operasyonlarda; Osmanlı, Selçuklu, Roma, Safevi ve Memlük dönemlerine ait toplamda 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Aralarında iki bin yıllık Spartaküs
dönemine ait 'Gladyatör Miğferi' de bulundu. Uzmanların 'Nadide bir eser' dediği kabartmalı miğferin benzerini, Spartaküs'ün de kullandığı belirtildi. Miğferin Türkiye'deki müzelerde dahi bulunmadığı öne sürüldü.