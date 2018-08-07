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İki bin yıllık miğfer bulundu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
İki bin yıllık miğfer bulundu
'da polis, kaçakçılarına operasyon yaptı. Eserleri yurtdışına kaçırmaya çalışan şüphelilere yönelik takibin ardından Fatih, Bakırköy ve Şişli'de düzenlenen ve Arkeolog Polisler'in de katıldığı operasyonlarda; Osmanlı, Selçuklu, Roma, Safevi ve Memlük dönemlerine ait toplamda 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Aralarında iki bin yıllık dönemine ait 'Gladyatör Miğferi' de bulundu. Uzmanların 'Nadide bir eser' dediği kabartmalı miğferin benzerini, Spartaküs'ün de kullandığı belirtildi. Miğferin Türkiye'deki müzelerde dahi bulunmadığı öne sürüldü.
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İki bin yıllık miğfer bulundu
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