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merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

merkezli 10 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, sitelerinde yayınladıkları reklamlar üzerinden bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 11 kişi tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 11:00
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda, siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bankalara ait otomobil çekilişi görünümünde reklam veren bir şebekenin, bu reklam linklerine giriş yapan kişilerin banka hesap bilgilerini ele geçirerek hesapları boşalttığı belirlendi.

Söz konusu çalışma kapsamında, İstanbul, AdanAntalyalya, Kırklareli, Muğla, Kocaeli, Adıyaman, Kastamonu, Tokat ve Mersin'de 3 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hafıza kartı, 5 sabit disk, 4 USB bellek, 31 cep telefonu ve 37 sim kart ele geçirilirdi.

Ayrıca şebekenin, 60 kişinin hesaplarından 600 bin lira çektiği, harddisklerde yapılan incelemelerde de 3 bin kişinin banka hesap bilgilerine ulaşıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'sevk edilenlen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 33'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu
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