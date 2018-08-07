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'de operasyonunda 2 gözaltı

polisi tarafından madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 01:30
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda 6 kişi yakalandı. 6 kişiden 4'ü uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken F.A. (38) ve B.G. (42) uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 50 gram uyuşturucu maddelerden bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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