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Kızlarını kurtardı kendisi boğuldu

HÜSEYİN CUMALI
HÜSEYİN CUMALI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Kızlarını kurtardı kendisi boğuldu
Kocaali'de denizde akıntıya kapılan çocuklarını kurtaran ancak kendini son anda kıyıya atan baba, hastanede öldü. Olay cumartesi meydana geldi. Güvenlik görevlisi olan Fuat Elik (43), eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 'e girdi. 3 çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba Elik ikisini kıyıya çıkardı. Suda kaybolan 13 yaşındaki kızı Nisa Elik'i de bulup sudan çıkaran baba bu defa kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve kızları hastaneye kaldırıldı. Kızlar taburcu olurken, yoğun bakıma alınan Fuat Elik, dün yaşamını yitirdi. Elik'in ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.
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Kızlarını kurtardı kendisi boğuldu
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