Küçük çocuğa otobüste kemerli dayak!

Şanlıurfa'da, iddiaya göre, 10 yaşlarındaki erkek çocuğu otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu.

Simit satan çocuğa otobüste kemerli dayak!

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.