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Küçük çocuğa otobüste kemerli dayak!

'da, küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde, kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, da tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:20
Küçük çocuğa otobüste kemerli dayak!

'da, iddiaya göre, 10 yaşlarındaki erkek çocuğu otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu.

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YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, dan paylaşıldı. Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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Küçük çocuğa otobüste kemerli dayak!
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