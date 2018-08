Kurban Bayramı arife günü tatil mi? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramına artık kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı, Müslümanlar açısından en önemli bayramlar arasındadır. Kurbanlar kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kurban Bayramı arife tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? ARİFE RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatili bu sene 9 gün olacak. Kurban Bayramının arifesi olan 20 Ağustos Pazartesi günü de bayrama katılarak tatil uzatıldı. Aynı şekilde arifeden önceki 18 Ağustos ve 19 Ağustos hafta sonu da bayrama eklendi. 21 Ağustos 2018 Salı günü Kurban Bayramının ilk günü, 22 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramının ikinci günü, 23 Ağustos Perşembe Kurban Bayramının üçüncü günü, 24 Ağustos Cuma da Kurban Bayramının son günü. 25 Ağustos Cumartesi ve 26 Ağustos Pazar da tatile eklenerek bayram tatili 9 güne çıkarıldı.

Fakat özel sektörde çalışanlar için arife günü yine yarım gün tatil olacak. Dileyenler yarım gün çalışıp tatile çıkarken dileyenler tam gün çalışıp yarım gün mesaisi alabilecekler. Özel sektör için 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos hafta sonu tarihleri de resmi tatil olmayacak.

2018 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

1. gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Salı

2. gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018 Çarşamba

3. gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018 Perşembe

4. gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018 Cuma

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar

KURBAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.