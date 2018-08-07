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rapor! Yarın sağanak yağışlar geri dönüyor! 'da hava durumu nasıl olacak?

için uyarıda bulundu! Yapılan açıklamada bir kaç gündür yağmayan yağışların yarından itibaren geri döneceği belirtildi. Yaz aylarında hazırlıksız sağanak yağışlara yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Özellikle Karadeniz bölgesinde etkili ve yoğun şekilde yağan yağmur yağışları sel ve heyelanlara neden olmuştu. Plan yapan ve yola çıkacak olan vatandaşlar hava durumu raporlarını araştırıyor. 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı haberimizde..

Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:52
Meteoroloji son dakika hava durumu rapor! Yarın sağanak yağışlar geri dönüyor! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak'ın doğu kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Hatay, Artvin, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 30

: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalyalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Meteoroloji son dakika hava durumu rapor! Yarın sağanak yağışlar geri dönüyor! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
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