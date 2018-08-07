Gaziantep
'te
dedesinin evinin terasında maganda kurşunuyla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Emin
Keser'in (11) ailesi SABAH'a konuştu: "O magandaya söyleyin Mehmet Emin artık yok. Bu olay son olsun. Biz yandık başkaları canı yanmasın. En ağır ceza verilsin."
'BİR HAFTA DUA ETTİK'
Torununu kaybetmenin acısını yaşayan dede Mehmet Keser
, ailesi il dışına gidince yaz Kur'an Kursu'na giden torununun kendisinde kaldığını belirterek, yaşananları anlattı: "Sandalyede oturuyordu karşımda. Birden yere yığıldı, başından kan gelince 'herhalde düşerken başını çarptı' diye düşündüm. Ambulans çağırdık, hastanede film çekilince kafasında tabanca mermisi olduğu söylenince dünyam yıkıldı. Bir hafta boyunca dua ettik, bir umut bekledik ama yaşama tutunamadı" dedi. Torununun derslerinde çok başarılı olduğunu, yaz aylarında gönderdikleri Kur'an Kursu'nda da aynı başarıyı sürdürdüğünü söyleyen Mehmet Keser, "Yaşaması, iyileşmesi için herkes çok dua etti. O magandaya söyleyin, Mehmet Emin artık yok. Yine çıkıp silah sıksın" diye konuştu. Acılı baba Beşir Keser ise, "Bizim yüreğimiz yandı, başkasının yanmasın. Bu olay emsal olsun. Devlet silahlara ciddi yasak getirsin. Bu insanlar neye güvenip böyle silah sıkıyor? En ağır cezayı alsınlar ki kimsenin canını yakmasınlar. Bizim ciğerimizi yaktılar" diye konuştu.