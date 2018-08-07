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Öldürüp üzerine fayans dizdi

’da, kayıp ’ı en yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. B.Y.’nin cinayeti 50 liralık borç için işlediği, Yalçın’ın üzerine beton döküp fayans dizdiği belirlendi

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Öldürüp üzerine fayans dizdi
'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkal 'ın 50 lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Yalçın'ın cesedi komşusunun evinde üzerine beton dökülüp fayans dizilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

ARAMALARA DA KATILDI
4 çocuk babası 31 yaşındaki Mehmet Yalçın, 3 gün önce ortadan kayboldu. Yalçın'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Mobese kameralarını inceleyen polis, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı B.Y.'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan B.Y. sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası Mehmet Yalçın'ın evine gidip, aile ile birlikte arama çalışmalarına katılan B.Y.'nin bu kez evinde arama yapıldı. Eğitimli köpekler merdiven altındaki yeni fayans dizilen yerden koku aldı. Fayansları kıran polisler, betonla karşılaştı. Betonu da kıran polisler, bakkalın cesedine ulaştı. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y. ve M.S. tutuklandı. Bakkalın 50 liralık borç yüzünden silahla vurularak öldürülüp, gömüldüğü iddia edildi.
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Öldürüp üzerine fayans dizdi
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