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Orman atıklarından üretiliyor

Çorum'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman bakım çalışmalarında elde edilen kuru dallar elektrik si üretiminde kullanılıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 18:20
Orman atıklarından enerji üretiliyor
Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklama da, leri'nce üretilen orman atıklarının özel sektör tarafından geliştirilen makine ile öğütülerek talaş haline getirilip, bu talaş malzemenin yanmasıyla yüksek elde edildiği, bu enerjinin ısı ve ışık enerjisi olarak da kullanılabildiği açıklandı.

Geçtiğimiz ay Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan le ile 7 bin 650 ton üretim artığı dal satışı yapıldığının belirtildiği açıklamada, yerinde öğütülen bu talaş malzemenin Mecitözü İlçesinde elektrik üretimi yapan firmaya satıldığı kaydedildi.
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Orman atıklarından enerji üretiliyor
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