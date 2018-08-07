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çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Şans Topu 8 Ağustos MPİ sonuç sorgulama

8 Ağustos çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta iki kişinin kazandığı Şans Topu'nun sonuçlarını merak ediyor. Geçen hafta 894. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilerek yi kazanan iki kişi olmuş ve bu kişiler 345.248,05 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. 5 bilen kişi sayısı ise 14 olmuş ve bu kişiler 4.932,85 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu 8 Ağustos Çarşamba 2018 çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek?

Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:44
Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Şans Topu 8 Ağustos MPİ sonuç sorgulama

sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta yi iki kişinin kazanması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı. Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 8 Ağustos 2018 tarihinde Ankara'da İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Şans Topu 8 Ağustos MPİ sonuç sorgulama
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