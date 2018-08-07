Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika: Zonguldak'ta acı olay... Doğum gününde cenaze namazı kılındı

Son Dakika: 'ta acı olay... Doğum gününde cenaze namazı kılındı

Son dakika haberi... ’ın Ereğli ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Sıla ise doğum gününde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:57
Kdz. Ereğli ilçesinde Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden dün sabah saatlerinde kavga çıktı. Ayrılan taraflardan öğlen saatlerinde otomatik pompalı, av tüfekleri ve tabancalarla olay yerine gelen Tanju D., Şener D., Okan D., İsmail D., Şenol D. ve Tolga D. evin önünde oturan kalabalığa rast gele ateş açtı. Silahlı saldırıda başından ve göğsünden yaralanan 11 yaşındaki hayatını kaybederken Şener D. (23) ayağından, Şerife D. (59) kafa ve göğsünden, Ziya D. (15) kasıklarından, Emrah D. (20) sol omzundan, Gökhan D (20) göğsünden ve İmdat D. (38) sol bacağından yaralandı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan zanlılar polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün öğlen saatlerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfekleri ile birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Doğum gününde cenaze namazı kılındı
Ailesi ile birlikte 'da yaşayan ve Kdz. Ereğli ilçesine fındık toplamak için gelen Sıla Demirci dünkü saldırıda başından ve göğsünden aldığı kurşun yaraları sonucu kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nüfusa 4 yaş geç yazdırılan ve 07 Ağustos 2007 doğum tarihli olan Sıla Demirci için doğum gününde cenaze töreni düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Karabacak Sokak'ta yakınları Sıla için gözyaşı döktü. 11 yaşındaki Sıla doğum gününde düzenlenen cenaze töreninde kılınan cenaze namazı sonrası dualarla ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Zonguldak'ta acı olay... Doğum gününde cenaze namazı kılındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN