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atan otomobilin sürüklenme anı mobeseye yansıdı

’de yapan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra atarak yaklaşık 185 metre sürüklenmesi mobeseye anbean yansıdı. 2 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 08:18 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 08:55
Takla atan otomobilin sürüklenme anı mobeseye yansıdı

, 'de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Nokta Kavşağı'nda meydana geldi.

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Takla atan otomobilin sürüklenme anı mobeseye yansıdı
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