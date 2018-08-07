Tek suçu eşine "benzemek" oldu

Eskişehir'de alkollü bir kişinin "karısı zannederek" sokak ortasında darbedip, zorla bir araca bindirmeye çalıştığı genç kız, yaşadığı travmayı halen atlatamadı. Geçen yıl 27 Ağustos'ta Alanönü Mahallesi Anıl Sokak'ta LGS'ye hazırlık için ders çalıştığı arkadaşının evinden çıktığı sırada alkollü C.D'nin (41) saldırısına uğrayıp darbedilen ve zorla araca bindirilmek istenen 14 yaşındaki I.K, yaşadığı bu olayın etkisinden kurtulamadı. Mağdur I.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS'ye çalışırken yaşadığı bu olayı halen unutamadığını belirterek, sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi. "Alkollü adam beni eşine benzetince sokak ortasında darbetti. Allah'tan etraftaki insanlar beni kurtardı. Olay yerine gelen bu kişinin eşi benden özür diledi, sonra kocasını alıp gitti." diyen I.K, şöyle konuştu: "Sanki sürekli böyle bir olay olacak zannediyorum. Çoğu zaman ancak annemle dışarı çıkabiliyorum. Psikolojim bozuldu, sınavda başarılı olamadım.