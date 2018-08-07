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Torunların kavgasına dedeler karıştı: 1 yaralı

’un Bafra ilçesinde torunların kavgasına dedeler karıştı, bir kişi bıçakla yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 23:12
Torunların kavgasına dedeler karıştı: 1 yaralı
Olay, 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce torunlarının kavga etmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Yusuf K. (60) ile Alaattin E. (68) Köy Hizmetleri Sokak'ta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere Yusuf K., Alaattin E.'yi üç yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Alaattin E. olay yerinden kaçan Yusuf K.'ye silahla ateş etti. Kurşunların hedefinden kaçan Yusuf K. olayda kullandığı bıçakla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Alaattin E., 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Torunların kavgasına dedeler karıştı: 1 yaralı
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