YDS geç başvuru tarihi ne zaman? | 2018 YDS sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?

Yılda üç kez düzenleneceği açıklanan YDS'nin ikinci etabı olan Sonbahar dönemi sınavı başvuruları 26 Temmuz'da sonlandı. Sınava başvuru yapamayan adaylar, YDS geç başvuru tarihi ne zaman? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı Ağustos sınav takvimine göre, YDS geç başvuru günü belli oldu. Peki, YDS geç başvuru günü ne zaman? YDS 2018 sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YDS 2018 SONBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

YDS başvuruları 18 Temmuz ile 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi ve ÖSYM sınav başvuru merkezleri aracılığı ile yapıldı.

YDS geç başvuru tarihi ise, 8 Ağustos 2018 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Adaylar, geç başvuru gününde başvuru yapmaları taktirde 150,00 TL sınav ücreti ödeyecekler.

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YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayıp olup tam 180 dakika sürecek.

Sınav sonuçlarının 4 Ekim 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

SINAVIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

– Sınava, atandığı salonda girmesi,

– SINAVA GİRİŞ KODU'nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

– Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

– Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması

– Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

– Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir..