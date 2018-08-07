Yok böyle kardeş sevgisi!

Edinilen bilgilere göre, Alaca sanayi sitesinde esnaf olan Mesut Turan'ın kardeşi Ömer Turan (23) 2010 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle sarsılan Turan, o günden itibaren her yıl tarlasındaki ürünü biçtikten sonra, traktörüne taktığı pulluk yardımıyla sürdüğü tarlasına 'Ömer' ismini yazıyor. Tarlada devasa boyutta yazılan "Ömer" yazısını gören vatandaşlar ve sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor.

2010 yılında kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybettiğini dile getiren Turan, "Allah rahmet eylesin. O günden beri acısını halen içimizde yaşıyoruz. Onunla gitmiş olduğumuz tarlalarda, arazilerde tekrar şimdi gittiğimde kardeşimin yokluğunu çok fazla hissediyorum. Onun adını traktörümle tarla sürerken aklıma geldi ve tarlaya yazdım. Daha önce de yazmıştım. Önümüzdeki yıllarda da kardeşimin adını tarlaya yazmaya devam edeceğim. Ben unutamıyorum. Ailem unutamıyor. Tanıyanlara da hatırlatıp dualarını alabiliyorsak ne mutlu bize. Tarlada yazıyı gören vatandaşlarımız kardeşime dua edip Fatiha okursa bundan mutluluk duyarız" dedi.