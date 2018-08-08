Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Adnan Oktar ile ilgili son dakika gelişmesi! Adnan Oktar yüzlerce kızla imam nikahı kıymış!

ile ilgili gelişmesi! Adnan Oktar yüzlerce kızla imam nikahı kıymış!

! Adnan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan Adnan Oktar Örgütü'nün karanlık tarafı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Adnan Oktar'ın yüzlerce kızla imam nikahı kıydığı, hatta iki öz kardeşle birden evli olduğu ortaya çıktı. İşte Adnan Oktar Örgütü'nün iğrençlikleri...

Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 10:22
Adnan Oktar ile ilgili son dakika gelişmesi! Adnan Oktar yüzlerce kızla imam nikahı kıymış!

haberi... Örgütü ile ilgili flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınan Adnan Oktar ile ilgili iğrenç detaylar ortaya çıkıyor. Çok sayıda suçtan hakkında tutuklama kararı olan Oktar ile ilgil şoke eden ayrıntılar burada...

İĞRENÇ DETAYLAR!

'da suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında ifade veren bir müşteki, Adnan Oktar ile ilgili iğrenç detayları anlattı. Oktar'ın dini nasıl kendine göre değiştirdiği, bir çok fikrin hükümmüş gibi lans ettiğini ileri sürdü.Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı. İşte müştekinin açıklamaları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adnan Oktar ile ilgili son dakika gelişmesi! Adnan Oktar yüzlerce kızla imam nikahı kıymış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN