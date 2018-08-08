Adnan Oktar ile ilgili son dakika gelişmesi! Adnan Oktar yüzlerce kızla imam nikahı kıymış!

Son dakika haberi... Adnan Oktar Örgütü ile ilgili flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 11 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınan Adnan Oktar ile ilgili iğrenç detaylar ortaya çıkıyor. Çok sayıda suçtan hakkında tutuklama kararı olan Oktar ile ilgil şoke eden ayrıntılar burada...

İĞRENÇ DETAYLAR!

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında ifade veren bir müşteki, Adnan Oktar ile ilgili iğrenç detayları anlattı. Oktar'ın dini nasıl kendine göre değiştirdiği, bir çok fikrin hükümmüş gibi lans ettiğini ileri sürdü.Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı. İşte müştekinin açıklamaları;