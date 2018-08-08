Ailesi kurtuldu Timuçin boğuldu

Kocaeli
'nin Kandıra ilçesindeki Babalı sahiline gelen 4 kişilik Arslan ailesi öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenen aileyi görenler 3 kişiyi kurtarırken 6 yaşındaki Timuçin Arslan boğularak hayatını kaybetti. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de denize giren Ahmet Kurt boğuldu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Sında mezrasında ise akarsuya düşen 13 yaşındaki Yusuf Bozkurt boğularak yaşamını yitirdi. Uşak'ın Eşme ilçesinde de keçi sürüsünü otlatan üniversite öğrencisi Soner Yıldırım (18) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.