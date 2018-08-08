Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ailesi kurtuldu Timuçin boğuldu

Ailesi kurtuldu Timuçin boğuldu

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Ailesi kurtuldu Timuçin boğuldu
'nin Kandıra ilçesindeki Babalı sahiline gelen 4 kişilik Arslan ailesi öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenen aileyi görenler 3 kişiyi kurtarırken 6 yaşındaki Timuçin Arslan boğularak hayatını kaybetti. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de denize giren Ahmet Kurt boğuldu. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Sında mezrasında ise akarsuya düşen 13 yaşındaki Yusuf Bozkurt boğularak yaşamını yitirdi. Uşak'ın Eşme ilçesinde de keçi sürüsünü otlatan üniversite öğrencisi Soner Yıldırım (18) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ailesi kurtuldu Timuçin boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN