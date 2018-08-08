Antalya’da sel hayatı felç etti

Antalya
'nın Elmalı ilçesinde önceki gün 17.00 sıralarında başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Selden Salur, Yılmazlı, Eskihisar ve Yapraklı mahalleri etkiledi. Yaklaşık 450 dönüm ekili alan ve seranın yanı sıra 12 ev ile mahalle mezarlıkları sel sularının altında kaldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı doğal afet sonrasında Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ekipleri sel sularından etkilenen vatandaşlara yardım etti. İş makineleriyle sel sularının sürüklediği toprak, taş ve ağaç dalları temizlenmeye çalışıldı.
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlardan genel durum hakkında bilgi aldı. Sel nedeniyle bölgedeki tarım alanlarının büyük çapta zarar gördüğünü kaydeden Başkan Öztekin, "Üreticimizin kaybı büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. En yakın zamanda tüm yaraları saracağız. Devletimiz gerekli desteği verecek, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri hızla alacaktır" dedi.