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Bekar kadını nüfus kayıtlarında evli gösteren görevli hakkında flaş gelişme

Bursa'da yaşayan bekar bir kadını nüfus sistemine 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir çocuk annesi olarak kaydeden İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli A.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 17:06
Bekar kadını nüfus kayıtlarında evli gösteren görevli hakkında flaş gelişme

Bursa'da yaşayan bekar bir kadını nüfus kayıtlarında evli olarak gösteren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Valiliğinden alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli A.K, Kestel ilçesinde yaşayan ve bekar olan H.S'yi (63) nüfus sistemine 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kız annesi olarak kaydetti.

Kadının şikayetiyle ortaya çıkan olay üzerine, A.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

OLAYIN NEDENİ SORUŞTURMA İLE BELİRLENECEK

Valilik, sistemdeki yanlışlığın düzeltilmesi için de İçişleri Bakanlığına yazı yazdı. Yapılan yanlışlığın nedeni soruşturma sonucunda belirlenecek.

Bazı internet haber sitelerinde, Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan H.S'nin, ilçe nüfus müdürlüğünden nüfus kayıt örneği almak istediği sırada hiç evlenmediği halde 46 yıllık evli ve 33 yaşında bir kızı olduğunu öğrendiğine ilişkin haberler yer almıştı.

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Bekar kadını nüfus kayıtlarında evli gösteren görevli hakkında flaş gelişme
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