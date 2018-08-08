Beşparmak dağları nerededir? - Beşparmak dağlarının tüm özellikleri!

Beşparmak dağlarının ismi şekli nedeniyle gelmektedir. 10 kilometre genişliği ve 170 kilometreye yakın uzunluğu bulunan Beşparmak dağları ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Peki Beşparmak dağları nerededir?
Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:50Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 16:50
İsmi şeklinden dolayı gelmektedir. Genişliği 8 ila 10 kilometre aralığında değişiklik gösteren Beşparmak dağları uzunluğu yaklaşık 170 kilometredir. Peki Beşparmak dağları nerededir? - İşte Beşparmak dağlarının özellikleri...