Çete lideri beden eğitimi öğretmeni çıktı!

Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı yapılan operasyonla çökertilen yasa dışı bahis çetesinin liderliğini beden eğitimi öğretmeninin yaptığı, kendisi okulda iken eşinin bahis oynattığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatılarak devletin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine 5 ay önce harekete geçerek şahısları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

"ÇETE LİDERİ ÖĞRETMEN EŞİ YARDIMCISI"

Polisin yaptığı takip sonucunda Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 28 kişilik bir çete olduğunu saptandı. Polis, bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan M.D.'nin çetenin lideri olduğunu bu şahsın ABD üzeriden bir bahis sitesinden vatandaşlara yasa dışı bahis oynattığını diğer zanlıların da öğretmene yardım ettiğini belirledi.

"OKULA GİDİNCE YASA DIŞI BAHİSİ EŞİ YÖNETİYOR"

Bir devlet okulunda çalışan beden eğitimi öğretmeninin derse gittiği saatlerde internet üzerinden yasa dışı bahis işini eşi B.D.'nin yönettiği belirlendi. Polis, yapılan takipte öğretmen dersteyken eşinin internet başına geçerek bahis oynamak isteyenlere onay vverdiği, para kazananlara para aktardığı saptadı.

"ÖĞRETMEN HAFTADA 150 BİN LİRA KAZANIYOR"

Bu arada polis, bir haftada öğretmenin en az 150 bin lira kazandığını ve bunu diğer elamanlar ile paylaştığını belirledi. Yapılan bu tespitlerin ardından 7 Ağustos şafak vakti polis Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı yapılan operasyonda öğretmen ve eşinin de aralarında olduğu 19 kişi Adana'da 9 kişi de Kadirli de gözaltına aldı. Öğretmenin evinde yapılan aramada 35 bin lira diğer zanlıların evinde yapılan aramada ise 5 bin lira ele geçirildi. Polis gözaltına alınanların hesabında yaptığı araştırmada ise 2 milyon lira olduğunu tespit etti.

"AKHİSAR-GALATASARAY MAÇINDAN DOLAYI BÖYLE OLDU"

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Bu arada bir zanlı basın mensuplarına, "Galatasaray-Akhisar maçı yüzünden oldu bunlar" diye tepki gösterdi. Zanlılar adli tıptan sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere tekrar emniyete götürüldü.