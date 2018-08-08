Cüneyt Arkın ile ilgili son dakika gelişmesi! "Konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor..."

Son dakika haberi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın ile ilgili ortaya çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Silivri'deki yazlığında solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle ambulansla özel bir hastaneye sevk edildiğini belirtilen Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında tüm detaylar...

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ"



Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz" dedi.

Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu söyleyen Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.