Son dakika haber: Cüneyt Arkın'dan haber var! "Konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor..."

Son dakika haberi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın ile ilgili dün çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı iddiası ortaya atılmıştı. Cüneyt Arkın'ın menajerlik şirketinden konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

"BENİM MALKOÇOĞLUMA BİR ŞEY OLMAZ"



Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğluma bir şey olmaz" dedi.

Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi. Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu söyleyen Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.