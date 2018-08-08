Emniyetten çıkmamak için diretti!

Mersin'de devlet büyüklerinin ismini kullanarak yabancı uyruklu şahısları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, cezaevine teslim edildi. Emniyetten çıkmamak için direnen dolandırıcılık şüphelisi Talimdar K., "Hiç kimsenin ismini kullanmadım. Yalan. Benim evraklarım var. Mahkemelerim var. Ticaretle uğraşıyorum" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'de sahte bir kimlik kullanarak kendini 'devlet büyüklerinin yakını' olarak tanıtan bir şahıs, Suriye Uyruklu 8 şahsı randevu işlemlerini öne alma vaadiyle kandırarak dolandırdı. Bunun üzerine şahıs güvenlik güçlerine ihbar edildi. İhbarı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü, Yan Dol. Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il göç idaresine giderek şüpheliyi suçüstü yakaladı. Açık kimliği Talimdar K., olan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 1 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Ayrıca şahsın, devlet büyüklerinin ismini kullanarak, 'işe alacağım vaadiyle' 7 ayrı dolandırcılık suçundan da arandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talimdar K., cezaevine teslim edildi.

EMNİYETTEN ÇIKMAMAK ÇİN DİRETTİ

Öte yandan Talimdar K., emniyetten çıkmamak için bir süre diretti. Ardından polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan K., "Hiç kimsenin ismini kullanmadım. Yalan. Benim evraklarım var. Mahkemelerim var. Ticaretle uğraşıyorum" dedi.