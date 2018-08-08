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Güzergah değiştirten lezzet! Günde 5 bin porsiyon tüketiliyor...

Kırmızı et üretiminde önde gelen merkezlerden Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, özelikle bahar aylarında yapılan , günde yaklaşık 5 bin porsiyon tüketiliyor.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 17:45
Güzergah değiştirten lezzet! Günde 5 bin porsiyon tüketiliyor...

Türkiye'nin önemli kırmızı et üretim merkezlerinden Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, seyahat edenlere güzergahlarını değiştirten bahar lezzeti "", günlük 5 bin porsiyonluk tüketimle bölgede yemek turizmini hareketlendirdi.

İlçede hizmet veren 10 kasap, çiğ kırmızı et ve ürünlerinin satışının yanı sıra bünyesindeki lokantalarda farklı şekillerde hazırlanmış et yemekleri de sunuyor.

Bu dönemde kasap lokantalarda, en çok oğlak güveci yapılıyor. Güveç günde yaklaşık 5 bin porsiyon tüketiliyor. Ocak ve şubat aylarında doğan oğlaklar, nisan ayından itibaren kesilmeye başlanıyor ve haziran ortalarına kadar bu küçükbaşların etlerinden yapılan güveçler, fırınlarda odun ateşinde ortalama 2 saat pişirildikten sonra eşsiz bir lezzete kavuşuyor.

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Güzergah değiştirten lezzet! Günde 5 bin porsiyon tüketiliyor...
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