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Her şey yandı, bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı!

'da bir markette meydana gelen da her şey kül olurken, bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı. İş yeri sahibinin kızları ve eşi ise, marketteki çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 10:19
Her şey yandı, bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'e ait bir markette sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

KURAN-I KERİM YANMADI

Yapılan çalışmalarda marketin içerisinde Kuran-ı Kerim bulundu. Sadece kapağı yanan Kuran-ı Kerim'in içerisinin yanmadığı görüldü. Bir vatandaşa verilen Kuran-ı Kerim eve götürüldü. Öte yandan market sahibinin ailesi, yangından sonra olay yerine geldi. Market sahibinin eşi ve kızları gözyaşları içerisinde çalışmaları izledi. Gözyaşlarına boğulan eşi ve kızlarını mahalleli ile yakınları teselli etti. İş yeri sahibi Vahdettin Şengel, "Dükkan benim. Ama yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. O sırada market açık değildi" dedi.

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Her şey yandı, bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı!
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