Hollywood efsanesi oyunculuğa veda etti

OSCAR
ödüllü 81 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Robert Redford
, suç komedisi türünde çekilen "The Old Man & Gun" (Yaşlı Adam
ve Silah) filmindeki rolüyle 60 yıllık oyunculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 1960'tan beri TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan, yönettiği filmlerle de bir kez Oscar kazanıp, bir kez de bu ödüle aday gösterilen sanatçı "Asla asla dememeli ancak bu filmin benim oyuncu olarak yer aldığım son film olmasına karar verdim" açıklamasında bulundu. Redford, "Yaşlı Adam ve Silah" filminin ilk gösteriminin önümüzdeki ay Toronto Film Festivali'nde gerçekleşeceğini belirtti.