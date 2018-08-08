Kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Sancaktepe'de geri manevra yapan sürücünün görmeden çarptığı 3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Emek Mahallesi Yaprak Sokak'ta dün 18.45 sıralarında kamyonetiyle geri manevra yapan Adem A. bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Adem Örde'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan küçük çocuk feci şekilde can verdi. Acı olayın ardından sinir krizi geçiren çocuğun yakınları şoförü linç etmek istedi. Adem A. polis ekiplerince zırhlı araca bindirilerek uzaklaştırıldı. Kazayla
ilgili soruşturma başlatıldı.