Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

'da, tali yoldan ana yola çıkan otomobile başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 10:07
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında -Mut Karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin istikametinden gelen Hollanda plakalı, içerisinde gurbetçilerin bulunduğu Bilal Üstünel (29) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki 70 AP 315 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 60 metre sürüklenen iki otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle camdan fırlayan sürücü Mehmet Aksoy ile otomobilde sıkışan Emine Kayserli olay yerinde hayatını kaybetti. Gurbetçiler sürücü Bilal Üstünel, Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme ise yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Aksoy ile Emine Kayserli de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN