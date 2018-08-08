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Karısını istemeyen babasını öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Karısını istemeyen babasını öldürdü
Ataşehir'de moto-kuryelik yapan Ozan K. (26) eşi ile evlenmesine razı olmayan babası Hasan K.'yi (54) öldürdü. İddiaya göre; Ozan K. iki yıl önce sosyal medyada Zümrüt K. ile tanıştı. İkili evlenme kararı aldı. Ancak Ozan K.'nin ailesi evlenmelerine karşı çıktı. Ozan K. ailesini dinlemedi, Zümrüt K. ile evlendi. Anne babasıyla bu nedenle sürekli tartıştı. Olay günü Ozan K. anne babasının yaşadığı eve geldi. Babasıyla tartıştı. Kavga büyüyünce Ozan K. babası Hasan K.'yi kalbinden bıçakladı. Araya giren annesini de kalçasından bıçaklayan Ozan K. evden çıkarken karşılaştığı yengesi Meryem K.'yi de baldırından yaraladı. Kalbinden yaralanan baba kurtarılamadı.
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Karısını istemeyen babasını öldürdü
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