Haberler Yaşam Haberleri Mağarada esir tuttuğu kıza 15 yıl boyunca tecavüz etti!

Mağarada esir tuttuğu kıza 15 yıl boyunca tecavüz etti! 2003'te ailesi tarafından eğitilmesi için yerel şamana verilen kız, 28 yaşında dev kayaların arkasındaki mağarada bulundu. 83 yaşındaki şaman, ifadesinde cinlerin kendi vücuduna girdiğini söyleyerek kurbana tecavüz ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 14:25