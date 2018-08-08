Mağarada esir tuttuğu kıza 15 yıl boyunca tecavüz etti!
2003'te ailesi tarafından eğitilmesi için yerel şamana verilen kız, 28 yaşında dev kayaların arkasındaki mağarada bulundu. 83 yaşındaki şaman, ifadesinde cinlerin kendi vücuduna girdiğini söyleyerek kurbana tecavüz ettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 8.8.2018 14:14Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 14:25
Endonezya'da 15 yıl bir mağarada esir tutulan kadın kurtarıldı.
CNN International, 28 yaşındaki kadının yerel bir şaman tarafından alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını özel haberiyle dünyaya duyurdu.