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uyarmıştı! 'da feci

Genel Müdürlüğü'nden 2 saat süreyle gök gürültülü sağanak uyarısı yapılan 'nın Nallıhan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. da 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 22:10 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 02:08
Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da feci kaza

saat 18.00 sıralarında -Nallıhan karayolunun 25'inci kilometresi Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yönetimindeki 14 AS 953 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazada, sürücü Özkan Sert ve yanındaki arkadaşı Zekeriya Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Selahattin Tekin ise yaralandı. Tekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarı şöyleydi:

"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da feci kaza
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