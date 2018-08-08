Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da feci kaza

Kaza saat 18.00 sıralarında Ankara-Nallıhan karayolunun 25'inci kilometresi Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Özkan Sert yönetimindeki 14 AS 953 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazada, sürücü Özkan Sert ve yanındaki arkadaşı Zekeriya Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Selahattin Tekin ise yaralandı. Tekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarı şöyleydi:

"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."