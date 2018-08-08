Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz uyarısı! Meteoroloji fırtına için saat verdi...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak acil geçtiği uyarıda şu ifadeler yer verildi:
Rüzgarın yarın (09.08.2018 Perşembe) Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Ordu' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.
Ordu' nun Ünye ilçesi'nde trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki köprünün çöktüğü bildirildi.