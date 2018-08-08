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'den uyarısı! Meteoroloji fırtına için saat verdi...

'den için uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15.00'e kadar fırtına beklendiği ve başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 16:03
Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz uyarısı! Meteoroloji fırtına için saat verdi...

'den uyarısı geldi...

METEOROLOJİ'DEN DOĞU KARADENİZ İÇİN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak acil geçtiği uyarıda şu ifadeler yer verildi:

Rüzgarın yarın (09.08.2018 Perşembe) 'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANMIŞTI

Ordu' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

Ordu' nun Ünye ilçesi'nde trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki köprünün çöktüğü bildirildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - Meteoroloji İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu

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Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz uyarısı! Meteoroloji fırtına için saat verdi...
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