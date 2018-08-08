Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz uyarısı! Meteoroloji fırtına için saat verdi...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika olarak acil geçtiği uyarıda şu ifadeler yer verildi:

Rüzgarın yarın (09.08.2018 Perşembe) Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.