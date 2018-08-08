ÖSYM sık sorulan soruları güncelledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM
) tarafından, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) tercih işlemlerine ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplar güncellendi. Buna göre, sonuç belgesindeki ek puanlı başarı sırası, adayın kendisi ile aynı veya yakın alandan mezun olup ek puanları ile "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda belirtilen ilgili yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı bulunan adaylar içindeki başarı sırasını gösteriyor. Tıp programlarının toplam 14 bin 657, eczacılık programlarının 3 bin 366, mimarlık programlarının 8 bin 796, diş hekimliği programlarının 6 bin 109, mühendislik programlarının 83 bin 2, hukuk programlarının ise 16 bin 662 kontenjanı bulunuyor. Engelli adaylardan, TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavları için ilgili üniversiteye başvuru yapabilecek.