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Plajda i bulunan kişi polisi harekete geçirdi

'da gece saatlerinde denize girdiği belirtilen kişiyi bulmak için ve deniz polisi arama yaptı Antalya'da plaja ini bırakarak girdiği denizden çıkmadığı belirtilen kişi için arama çalışması başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:36
Plajda valizi bulunan kişi polisi harekete geçirdi

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı plaja gelen bir kişi, ini bırakarak denize girmek istedi. Plajın güvenlik görevlisi, gece saatlerinde denize girmenin tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Yaklaşık 3-4 saat sonra plajda fark ettiği valizin sahibini bulamayan görevli polise bilgi verdi.

BİR HAFTA ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞ!

Olay yerine gelen ve deniz polisi ekipleri, denizde arama çalışması yaptı. Aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Valizde, 'a ait bir nüfus cüzdanı, cep telefonu, 65 lira ve giysi bulundu. Okan Yıldız için memleketi 'ın Niksar ilçesinde bir hafta önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Valizin sahibini bulmak için çalışmalar sürüyor.

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Plajda valizi bulunan kişi polisi harekete geçirdi
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