Şişli'de dev operasyon!

MİLYONLARCA DOLAR SAHTE PARA
İhbar üzerine harekete geçen ekipler İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden arama kararı aldı. Dün akşam saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1 adet 9220 ibareli 7,65 SigSauer marka tabanca ve 6 adet fişek, 1 adet 1,0 Joule marka havalı tabanca ve fişek, 19.80 gr ve 1.86 gr ayrı ayrı olmak üzere Kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde, toplam 46 milyon 500 bin dolar ve 1 milyon Euro sahte para ele geçirildi.
5 GÖZALTI
Operasyonda, 3'ü Irak uyruklu, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.