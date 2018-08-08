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Şişli'de dev operasyon!

Şişli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan’ın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda 46 milyon 500 bin dolar ve 1 milyon Euro sahte para ele geçirilirken baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 17:45
Şişli'de dev operasyon!
Şişli Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplere E. isimli yabancı uyruklu bir şahsın Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bulunan dairesinde uyuşturucu madde sakladığı, şahsın kendisine ait silah olduğu ve yüklü miktarda sahte dolar bulundurduğu yönünde ihbar geldi.

MİLYONLARCA DOLAR SAHTE PARA

İhbar üzerine harekete geçen ekipler İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden arama kararı aldı. Dün akşam saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1 adet 9220 ibareli 7,65 SigSauer marka tabanca ve 6 adet fişek, 1 adet 1,0 Joule marka havalı tabanca ve fişek, 19.80 gr ve 1.86 gr ayrı ayrı olmak üzere Kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde, toplam 46 milyon 500 bin dolar ve 1 milyon Euro sahte para ele geçirildi.

5 GÖZALTI

Operasyonda, 3'ü Irak uyruklu, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.

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Şişli'de dev operasyon!
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