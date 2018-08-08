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Son dakika: Çocuğunu zincirle bağlayan baba gözaltına alındı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:13

'da oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında bir çocuğun zincirle bağlı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki Y.Y'nin boynundan bir metre uzunluğundaki zincirle baca demirine bağlandığını tespit etti.

Çocuğu zincirden kurtaran ekipler, Y.Y'nin kendisini babasının bağladığını söylemesi üzerine İ.H.Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Son dakika: Çocuğunu zincirle bağlayan baba gözaltına alındı
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