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Son dakika: leri gasp eden ve yardımcısı tutuklandı

Otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförü iki i gasp etti. Japon turistlerin, zorla kredi kartlarının alındığına dair polise başvurması üzerine taksi şoförü ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 17:15
Son dakika: Japon turistleri gasp eden taksici ve yardımcısı tutuklandı

İstanbul Kasımpaşa'da 2 gasp edildikleri iddiasıyla polise başvurdu. Japon turistler, otellerine gitmek için bindikleri taksinin şoförünün zorla kredi kartlarını aldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kadın turistlerin taksi ile geçtikleri Karaköy, Gülhane ve Galata'daki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerden taksinin plakasını tespit eden ekipler ardından da şoföre ulaştı. Aynı gün taksiyi dönüşümlü olarak kullanan N. ve Erkan Ç. ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

ZORLA KREDİ KARTLARINI VE ŞİFRELERİNİ ALDI

Mustafa Hakan N., Japon turistleri aracına aldığını kabul etti. Mustafa Hakan N., turistleri araca kabul etmesinin ardından Erkan Ç.'yi aradığını ve aracı ona teslim ettiğini söyledi. İddiaya göre, içindeki turistlerle birlikte aracı devralan Erkan Ç., kadınlara bağırıp tehdit ederek kredi kartlarını ve şifrelerini aldı. Daha sonra Erkan Ç.'ye yardım eden arkadaşı Celal B.'nin kredi kartlarını alarak Galata bölgesinde bulunan bankalardan 7 bin 500 lira para çektiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyesevk edilenlen Erkan Ç. ve Celal B. tutuklandı.

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Son dakika: Japon turistleri gasp eden taksici ve yardımcısı tutuklandı
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