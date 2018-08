Son dakika: Köpeği için annesinden zorla para alan genç kıza hapis şoku

İSTANBUL'da köpeğini veterinere götürmek için annesinden zorla para alan M.Y. adlı genç kız hakkında 'yağma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde anne kızı karşı karşıya getiren süreç şöyle anlatıldı;

Sarıyer'de 4 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında M.Y.(23) köpeğinin aşının son günü olduğunu belirterek annesi Ş.Y.'den(49) para istedi. Annesi para vermeyeceğini söyledi. M.Y. kollarından tutup saçını çektiği annesinin çantasını alarak köpeğiyle evden çıktı. Annenin kızından şikayetçi olması üzerine M.Y. hakkında yağma suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Beni sarsarken bir yandan tokat atıyordu"

Kızını 2014'te Paris'e üniversite eğitimi için gönderdiğini belirten Ş.Y.'nin polise verdiği ifadede, "Köpeğini veterinere götürmek için para istedi. 'Babandan isteseydin, sana para vermeyeceğim' deyince saldırmaya başladı. Beni sarsarken bir yandan tokat atıyordu. Evdeki çantamı alarak kaçtı. Paris'ten döndükten sonra iyi değildi. Tedaviyi kabul etmedi. Öz kızıma babası ve ben şiddet uygulamadık. Şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

"ANNE KIZ ARASINDA OLAN ŞEYLER"

Köpeğinin aşısının son günü olduğunu belirten M.Y. ise babasının ofisine para almak için gittiği ama babasının ofiste olmadığını ifadesinde belirtti. Eve dönerek annesinden para istediğini belirten M.Y., "Para vermesi konusunda ısrar ettim. Ama fiziki müdahalede bulunmadım. Israr edince annem saçlarımdan tuttu ve çekti. Ben yinede müdahale etmedim. Evimizde çalışan H.Y. beni annemin elinden aldı. Anne kız arasında olan şeyler, şikayetçi değilim" dedi.

YANLIŞ ŞEYLER YAPIYORSUN

Olayın tanığı evin hizmetçisi H. Y., M.Y.'nin yatak odasında annesini sarstığını belirterek, "Ş.Y. beni yardıma çağırdı. Ben 'Kızım yanlış yapıyorsun' deyince 'Para versin bırakayım' dedi. Annesinin saçını çekip yüzüne tokat attı. Annesini çantasını aldıktan sonra köpeğini alarak git" dedi. M.Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.