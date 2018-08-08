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Son dakika: Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldürdükten 14 gün sonra teslim oldu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:06

'da boşanma sürecindeki öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren polise teslim oldu.
Olay, 26 Temmuz Günü Avcılar'da yaşanmıştı. İddiaya göre boşanma sürecinde öğretmen eşi Ayşegül Çelik'i sokak ortasında, kayınvalidesi Fehime Küçük'ü ise evde öldüren şüpheli Mehmet Reşit Çelik, 14 gün sonra teslim oldu. Çelik'in Bakırköy Adliyesi'ne giderek teslim olduğu buradan da polisler tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Çelik'in emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Son dakika: Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldürdükten 14 gün sonra teslim oldu
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