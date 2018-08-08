Surlardan elleriyle inerken düşerek can verdi

Antalya
'da, kale surlarından düşen kişi yaşamını yitirdi. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan tarihi Hadrianus Kapısı'nın (Üç Kapılar) uzantısı olan kale surlarına, turistler için konulan demir merdivenlerden çıkan Evren Şenkaya
(38), bir süre sonra bulunduğu yerden bu kez merdiveni kullanmadan inmek istedi. Surlardan ellerini kullanarak inmeye çalışan Şenkaya, yaklaşık 15 metreden düştü. 112 acil servis ekipleri, Evren Şenkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın görgü tanıklarından işletmeci Yücel Kozok, gazetecilere, zaman zaman surların üzerine çıkan kişileri uyardıklarını belirterek, "Buradan inmeye çalışan bu arkadaş sanırım kafasının üzerine düştü" dedi.