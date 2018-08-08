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ve 'dan anlamlı türkü

Türk Halk Müziği Sanatçısı , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ile birlikte Başkan Erdoğan ve Mehmetçikler için ‘Bil Oğlum’ türküsünü seslendirdi.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 21:43
Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya'dan anlamlı türkü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı 'yı makamında ziyaret eden Türk Halk Müziği Sanatçısı , Yerlikaya ile birlikte Cumhurbaşkanı ve mehmetçikler için sözleri Servet Kabakçı'ya ait olan "Bil Oğlum" türküsünü söyledi. Türküyü seslendirdikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderen Yerlikaya ve Bingöl, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağanımızdır" ifadelerini kullandılar.

Daha öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ve 'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret ettiği esnada Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ile birlikte 'Bil oğlum' türküsünü seslendirmişti ve videoyu sosyal medya hesaplarından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." ifadesini kullanarak paylaşmıştı.

Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya'dan anlamlı türkü

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Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya'dan anlamlı türkü
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