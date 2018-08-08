Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret eden Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl, Yerlikaya ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mehmetçikler için sözleri Servet Kabakçı'ya ait olan "Bil Oğlum" türküsünü söyledi. Türküyü seslendirdikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderen Yerlikaya ve Bingöl, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağanımızdır" ifadelerini kullandılar.

Daha öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sınır birliklerini ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret ettiği esnada Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ile birlikte 'Bil oğlum' türküsünü seslendirmişti ve videoyu sosyal medya hesaplarından "Şerefiyle tarih yazan tüm kahramanlarımıza..." ifadesini kullanarak paylaşmıştı.

Yavuz Bingöl ve Hamza Yerlikaya'dan anlamlı türkü