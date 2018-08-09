ALES geç başvurular başladı - 2018 ALES sınavı geç başvuruları nasıl yapılır?

ALES başvurularını kaçıran adaylara müjde! ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında ALES başvurularını yapamayan adaylar, bugün itibari ile ALES geç başvurularını yapabiliyor. Akşam 23.59'a kadar sürecek olan ALES geç başvuru günü hakkında ise bireyler araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen o detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ

24 Temmuz tarihinde başlayan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları 2 Ağustos 2018 itibari ile sona erdi. ALES başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için son şans olan, ALES geç başvuru tarihi bugün içerisinde sona erecek.

ALES geç başvuruları, 9 Ağustos 2018 (bugün) 23.59'a kadar yapılabilecek.

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ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2018 ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 2018 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. 2.5 saat sürecek sınav için adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giden adaylar ise içeri giremeyecek.

Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru gününde yapılacak başvurular için 150 TL ücret ödenecek.

Sınav ücretinin ödenebileceği seçenekler;

– Akbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve tüm şubeleri

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.